Resumen: El Carmen de Viboral estableció toque de queda para menores de 18 años, todos los días de 10:30 p. m. a 5:00 a. m., hasta el 27 de noviembre de 2026. Están exceptuados quienes estén acompañados por padres o adultos responsables, los estudiantes de jornada nocturna con carné y quienes atiendan una urgencia médica. El incumplimiento podrá dar lugar a intervención policial y medidas de protección.

Toque de queda en El Carmen de Viboral: menores tendrán horario restringido hasta noviembre

El toque de queda para menores de 18 años ya tiene un horario definido en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. La Alcaldía estableció una restricción nocturna que se aplicará todos los días, entre las 10:30 p. m. y las 5:00 a. m., con vigencia hasta el 27 de noviembre de 2026.

La disposición fue presentada por la Administración municipal como una medida para proteger la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se trata de una prohibición sin excepciones: el acompañamiento familiar, los estudios nocturnos y las urgencias médicas están entre las situaciones contempladas para permitir la movilidad durante ese periodo.

¿Cómo funciona el toque de queda en El Carmen de Viboral?

El horario comenzará cada noche a las 10:30 p. m. y terminará a las 5:00 a. m. del día siguiente. Al aplicarse diariamente, la restricción también comprende los fines de semana. Las familias deberán tener en cuenta ambas horas al organizar las salidas y los regresos de quienes aún no han cumplido los 18 años.

La fecha anunciada para la vigencia de la medida es el 27 de noviembre de 2026. La información divulgada por la Administración municipal señala ese plazo y no establece una restricción permanente. El objetivo expresado por las autoridades locales es reforzar la protección de esta población durante las horas de la noche y la madrugada.

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Las tres excepciones que deben conocer las familias

Una de las excepciones corresponde a los menores que estén acompañados por sus padres o por adultos responsables. Este punto distingue los desplazamientos con acompañamiento de aquellos que se realicen sin una persona a cargo durante el horario restringido.

También podrán movilizarse los estudiantes de jornada nocturna que porten el carné que los acredite. Por eso, además de tener presente la hora de salida de clases, es importante que quienes estudien en ese horario lleven consigo el documento previsto en la disposición.

La tercera situación contemplada es la atención de una urgencia médica. Esta excepción permite diferenciar una necesidad de salud de una salida habitual durante las horas en que rige la medida. Las condiciones particulares de aplicación deben revisarse en el acto administrativo que reglamenta la restricción.

Acompañamiento de los padres o de un adulto responsable.

Estudio en jornada nocturna, con el respectivo carné.

Atención de una urgencia médica.

¿Qué puede pasar si se incumple la restricción?

Según lo informado por la Administración municipal, el incumplimiento podrá dar lugar a la intervención de la Policía y a la aplicación de medidas de protección. La información disponible no detalla multas, valores económicos ni un procedimiento específico para cada situación, por lo que no corresponde dar por anunciadas sanciones adicionales.

Para conocer el alcance jurídico completo y los procedimientos aplicables, las familias deben consultar el decreto o acto administrativo oficial. El anuncio del horario y sus excepciones no reemplaza ese documento, que es la referencia para resolver dudas sobre la aplicación de la disposición en casos concretos.

Un llamado al acompañamiento de niños y adolescentes

La Alcaldía invitó a padres, madres y cuidadores a conocer los horarios y cumplir las condiciones establecidas. El mensaje apunta a que las familias tengan claridad sobre la restricción antes de programar actividades nocturnas, así como sobre las situaciones que permiten desplazarse durante ese periodo.

En días anteriores, El Carmen de Viboral había anunciado más patrullajes y acompañamiento a instituciones educativas tras el homicidio de un menor de 13 años. Ese antecedente hace parte de las acciones de seguridad reportadas en el municipio, aunque la información sobre el toque de queda no establece una relación directa entre aquel caso y esta disposición.

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Por ahora, los datos que deben tener presentes los habitantes son el grupo de edad cobijado, el horario diario y la fecha de vigencia: menores de 18 años, de 10:30 p. m. a 5:00 a. m., hasta el 27 de noviembre, con las excepciones anunciadas para acompañamiento, estudio nocturno y urgencias médicas.