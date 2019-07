¡Tome nota! Parejas que no lograron jubilarse pueden acceder a la Pensión Familiar que ofrece el Gobierno

El Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía en las últimas horas para que estén al tanto de la modalidad de pensión llamada Pensión Familiar, que fue creada en 2012, a través de la Ley 1580, y representa una alternativa para que más colombianos accedan a una mesada cuando tengan la edad de jubilación.

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, explicó que esta es una oportunidad “muy positiva para los hogares colombianos, porque les permite tener un ingreso económico en su edad de retiro laboral, ya que reciben una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal vigente, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos”.

De acuerdo con las estadísticas, hoy más del 70% de los colombianos que llegan a la edad de retiro, no tienen ningún tipo de protección, no acceden a una pensión y no tienen ahorros. Precisamente, hasta la fecha, 520 familias en Colombia cuentan con Pensión Familiar. Las ciudades donde más parejas han accedido a este beneficio son Bogotá, Medellín y Cali.

Para acceder a este tipo de pensión “es necesario que los cónyuges o compañeros permanentes hayan convivido, como mínimo, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión, y que cada uno acredite la edad mínima requerida para el reconocimiento de la pensión ordinaria de vejez, esto es 62 o más años de edad para los hombres y 57 o más para las mujeres”.

Otros requisitos para acceder a esta forma de pensión son: