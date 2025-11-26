Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Su familia ruega a la comunidad que, si lo han visto o tienen alguna información sobre su paradero, se comuniquen de manera inmediata

¡Tiene collar! Se perdió Tanyiro: el gatico fue visto por última vez en Campo Valdés

Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta de búsqueda para Tanyiro, un gatito que se encuentra desaparecido desde ayer, 25 de noviembre de 2025, en el barrio Campo Valdés de Medellín. El felino se perdió cerca de la Calle 77, en la zona de la Iglesia El Calvario.

Es importante destacar que Tanyiro es fácilmente identificable, pues al momento de su extravío portaba su collar y su respectiva placa de identificación.

Su familia ruega a la comunidad que, si lo han visto o tienen alguna información sobre su paradero, se comuniquen de manera inmediata al teléfono 3117072222.

La ayuda ciudadana es fundamental para que Tanyiro regrese a casa.

Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción