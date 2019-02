The Grinch” domina la taquilla estadounidense con comodidad

La cinta animada “The Grinch” dominó con comodidad la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar en los cines 67,6 millones de dólares en sus primeros siete días, informó hoy el portal especializado Box Office Mojo.

“The Grinch”, de los directores Yarrow Cheney y Scott Mosier y con las voces de Benedict Cumberbatch y Rashida Jones en su versión original, retoma el popular personaje del Grinch, creado por Dr. Seuss, la criatura cascarrabias de color verde que trata por todos los medios de arruinar la Navidad para el pueblo de Whoville.

Con el segundo puesto se tuvo que conformar “Bohemian Rhapsody”, que sumó 31,2 millones de dólares a una recaudación total en todo el mundo que ya asciende a 286,3 millones.

La cinta de Bryan Singer, que protagoniza Rami Malek, narra el nacimiento de Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury.

Completó el podio la película de terror “Overlord”, que en su estreno se anotó 10,2 millones de dólares.

Dirigida por Julius Avery, “Overlord” es una cinta ambientada en la II Guerra Mundial que narra la historia de un grupo de paracaidistas estadounidenses a punto de embarcarse en una peligrosa misión en la que tendrán que luchar contra una presencia extraña y sobrenatural si quieren sobrevivir.

El cuarto puesto fue para “The Nutcracker and the Four Realms”, que consiguió 10,1 millones de dólares.

Este filme de Lasse Hallström y Joe Johnston, con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman y Eugenio Derbez en el reparto, es una lujosa superproducción basada en el cuento de hadas escrito por E.T.A. Hoffman en 1816 y adaptado al ballet por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Por último, “A Star is Born” sumó 7,8 millones a un botín acumulado en todo el mundo que se sitúa hasta el momento en 323,9 millones de dólares.

El debut tras las cámaras de Bradley Cooper cuenta cómo una joven cantante (Lady Gaga) alcanza el estrellato mientras su pareja, un artista asolado por los fantasmas del pasado (Cooper), comienza a hundirse inexorablemente en el alcohol y las drogas. Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE)