Este viernes el defensa del León mexicano, William Tesillo, explotó frente a los comentarios racistas que recibió por parte del narrador mexicano Raúl Pérez en el encuentro entre su equipo y los Tigres UANL por la semifinal del Apertura 2021. Esta fue una situación totalmente inaceptable en el fútbol de México contra uno de los futbolistas colombianos más destacados en aquel país.

«Un comentario muy imprudente y sin sentido hecho por el señor Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más», manifestó Tesillo en sus redes sociales.

Mientras narraba el duelo del miércoles en donde los Tigres le ganaron por 2-1 al León, Raúl Pérez dijo «a Tesillo los moretones no se le van a ver».

Tras la polémica desatada por el comentario de mal gusto, el comentarista ofreció disculpas el jueves en su cuenta de Twitter en donde expresó que sus palabras nunca tuvieron la intención con la que se interpretaron.

Por su parte, el equipo León respaldó totalmente al jugador y en sus redes compartió una imagen del colombiano con la frase «en este equipo todos somos iguales».

En este equipo todos somos iguales En este equipo #TodosSomosTesillo Respeto, Unión, Garra y Entrega. pic.twitter.com/wc6yBQdmsZ — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) December 3, 2021