Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La alerta fue dada por el personal de seguridad de la unidad residencial

¡TERROR EN LA ALTURA! Cayó desde el Piso 19 en la Loma de los Bernal

Minuto30.com .- En las últimas horas se registró un trágico suceso en una unidad residencial ubicada en el sector de La Loma de los Bernal, a la altura de la Calle 7 con Carrera 80.

La víctima, identificada como José Miguel P. G., falleció tras una caída desde el piso 19.

Según versiones extraoficiales, la persona fallecida sufría de trastornos psiquiátricos y se encontraba bajo tratamiento especializado. En el momento del hecho, la víctima se encontraba sola en su apartamento.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La alerta fue dada por el personal de seguridad de la unidad residencial, quienes se percataron de que una persona habría caído al vacío. De inmediato, se dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar para realizar los procedimientos de inspección técnica del cuerpo y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Aquí más Noticias de Medellín