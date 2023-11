VIDEO. Caos y terror en un cine tras lanzar fuegos artificiales en la dentro de la sala en India

in

Unos fuegos artificiales se activaron dentro de una sala de cine, los juegos pirotécnicos fueron activados en la ciudad de Malegaon, en el centro de India, mientras los asistentes disfrutaban de la película de Bollywood Tiger 3.

Los asistentes vivieron momentos de caos y terror, los espectadores salieron corriendo de forma frenética mientras ocurrían estallidos entre las filas de asientos.

Los fuegos artificiales generaron un ruido ensordecedor en la sala.

El insólito hecho habría ocurrido luego de la aparición en pantalla de la estrella de Bollywood, Salman Khan. Se presume que los fuegos artificiales fueron prendidos para celebrar la presencia del actor en la película.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La policía de Malegaon informó que la gente encendió fuegos artificiales en la dentro de la sala.

«Unos individuos prendieron fuegos artificiales en un teatro cerrado, poniendo en peligro la vida de quienes estaban presentes. Por el momento no hemos registrado heridos», informó el inspector de Policía, Raghunath Shelar, al medio The Times of India.

| LO ÚLTIMO: Fuegos artificiales masivos en una sala de cine en Malegaon, India. Los fuegos artificiales crearon una estampida en las salidas de la sala de cine. pic.twitter.com/U3rYrKenfl — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 13, 2023

El video se volvió viral en redes sociales, los internautas precisaron que pudo costar la vida a alguien por la avalancha de gente que provocaron las detonaciones.

Más noticias de Entretenimiento