¡Terrible! Por error declararon muerto a un recién nacido y en realidad murió congelado en la morgue

“Como un animal” así trataron en un hospital de Lima, Perú, a un pequeño recién nacido que terminó muriendo de frío en una morgue.

Según ha detallado medios de ese país, una mujer ingresó con 26 semanas de gestación al centro médico, pues su bebé estaba presentado problemas y nació de forma prematura. Aunque le faltaban semanas para formarse, el pequeño nació vivo.

Luego de su nacimiento, el pequeño fue llevado a la sala de neonatos, donde lo declararon muerto y le informaron a la madre de su muerte.

El “cuerpo” fue llevado a la morgue de la clínica, donde duró pocos minutos, pues alguien se dio cuenta que seguía con signos vitales y lo subieron nuevamente a la sala de neonatos.

Horas más tarde, nuevamente alguien declaró muerto al bebé y lo envió otra vez a la morgue, donde estuvo cerca de 10 horas expuesto a las bajas temperaturas, hasta que otra persona descubrió que aún seguía vivo.

La urgencia del caso hizo que el recién nacido fuese trasladado al área de cuidados intensivos de otro centro médico, donde finalmente falleció. La causa de su muerte fue la exposición a las bajas temperaturas.

La madre sostuvo del bebé dijo para medios de ese país que “es algo que no puedo superar, ¿como mi hijito pudo sobrevivir tantas horas solito? Ninguna autoridad del hospital me explicó por qué no se atendió a mi hijito. ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta lo último”.

El caso es materia de investigación.