¡Terrible! Jóvenes Santandereanos fueron arrollados en Estados Unidos por un conductor, presuntamente borracho

Un terrible drama vive una pareja de jóvenes santandereanos que viajó hace poco más de mes y medio a Denver, Colorado (Estados Unidos).

Según ha narrado su familia para medios colombianos, Jennifer Serrano y Diego Zárate culminaron sus estudios universitarios en el país y viajaron juntos a Estados Unidos para durante un año, aprender inglés y mejorar su hoja de vida, sin embargo, el pasado 22 de diciembre fueron víctimas de un terrible accidente.

La pareja se encontraba a bordo de un vehículo y esperando el cambio de la luz roja del semáforo, cuando fueron impactados brutalmente por otro vehículo que presuntamente era conducido por una persona bajo los efectos del alcohol.

“Lo que sabemos es que el carro de mi hermana y mi cuñado quedó en pérdida total, el semáforo se puso en rojo y una persona en estado de embriaguez los atropelló”, contó para medios colombianos Emily Serrano hermana de la mujer.

La pareja perdió el conocimientos durante varios días y presentan heridas de gravedad que requieren de intervenciones quirúrgicas, incluso, Jennifer tiene pérdida de memoria parcial por lo que se encuentra bajo observación.

Por el momento los dos jóvenes están siendo atendidos y necesitan cerca de cuatro meses para su recuperación, por lo que sus familiares buscan ayudas para viajar a cuidarlos: “Nosotros estamos haciendo de todo para poder enviarles algún dinero, pero el dólar está muy caro y no vale nada nuestro peso allá, no podemos viajar porque no tenemos pasaporte ni visa y eso requiere mucho tiempo, estamos pidiendo ayuda de las personas y de la Cancillería”, añadió la hermana.