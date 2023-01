Un terrible suceso se presentó en la ciudad de Medellín, varios ciudadanos hicieron llegar hasta la redacción de Minuto 30, un video con una terrible golpiza contra un adulto mayor que portaba uniforme de las Empresas Varias de Medellín, -Emvarias- la empresa de Aseo de la Ciudad.

De acuerdo con el mensaje, el agresor sería el Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de Carambolas, de Manrique.

En varias fotografías, los internautas mostraron el resultado de la monstruosa golpiza, en la que se ve al adulto mayor con varias lesiones en su rostro, labios y boca.

En el video, mientras el sujeto le pegaba en repetidas ocasiones en el rostro, le gritaba “a mi no me insulte malp***do, respétame hiju****ta, a mi no me diga que coma mie** hiju****ta, respétame, respétame, respete los hombres”.

Al final del vídeo, el agresor fue mucho más contundente, cuando gritó al anciano, que se mantuvo sentado y no respondió a las agresiones físicas, “a mi no me insulte, no me diga que coma mier** porque lo mato, lo mato hiju****ta”.

A pesar de que las imágenes del resultado de la agresión son terribles, se desconoce si la víctima interpuso alguna denuncia por lesiones personales y si ha sido atendido en algún centro médico.

Emvarias se pronunció

A través de un Comunicado de Prensa, Emvarias del Grupo EPM señaló que “rechaza el acto de intolerancia conocido en redes sociales el pasado 20 de enero, en el que se vio involucrado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas, comuna 3 Manrique”.

La empresa estableció que la persona que portaba el uniforme, ejerce la labor de recolección de residuos puerta a puerta, «actividad realizada con dicha organización a través del proyecto de contratación social en zonas de difícil acceso en Medellín”.

Este acto del presidente de la Junta de Acción Comunal podría costarle a esa organización comunitaria la pérdida del contrato para la recolección de basuras, así lo estableció la empresa al señalar que “debido a esta situación, la interventoría de Emvarias Grupo EPM, avanza en la investigación del caso para proceder con acciones legales y la cancelación del contrato con la JAC en mención”.

Finalmente en el comunicado se indicó que Emvarias “continuará acompañando a la persona agredida”.

