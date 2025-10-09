Dominio absoluto del Team Medellín EPM en la Vuelta a Santa Catarina en Brasil

Resumen: El Team Medellín EPM ha tenido un arranque triunfal y de dominio total en la Vuelta a Santa Catarina en Brasil, asegurando victorias consecutivas en las dos primeras etapas y el liderato de la clasificación general. La primera etapa culminó con un impresionante 1-2-3, con Diego Camargo (quien se hizo líder inicial) cruzando la meta en solitario, seguido por Walter Vargas y Víctor Ocampo. Al día siguiente, Ocampo se llevó el triunfo en la segunda fracción, y gracias a bonificaciones, Walter Vargas asumió el liderato de la clasificación general, reafirmando el excelente estado de forma y la sólida estrategia del equipo colombiano, que se perfila como el gran favorito.
El Team Medellín EPM ha iniciado con pie derecho y un dominio total la Vuelta a Santa Catarina en Brasil.
El equipo antioqueño ha logrando triunfos consecutivos en las dos primeras etapas y con ello ha asegurado el liderato de la clasificación general.
La etapa inicial, un recorrido de 162 km entre Nova Veneza y Urubici, se pintó con los colores del equipo antioqueño con una espectacular demostración de equipo.
Diego Camargo, reciente campeón del Clásico RCN, cruzó la meta en solitario para llevarse la victoria.
Lo escoltó su compañero Walter Vargas, asegurando un imponente 1-2 para la escuadra colombiana.
Además, Víctor Ocampo redondeó el gran día al finalizar en la tercera posición, luego de haber sido protagonista en la fuga inicial.
Con esta victoria, Camargo se convirtió en el primer líder de la competencia brasileña.
Al día siguiente, el Team Medellín EPM ratificó su poderío. Víctor Ocampo se tomó revancha y le dio un nuevo triunfo al equipo en la segunda fracción.
El corredor antioqueño fue el más rápido en un sprint reducido en la llegada a Urubici, tras completar los 141 km de la jornada.
Walter Vargas ingresó unos segundos antes que Camargo, lo que le permitió tomar el control de la clasificación general, convirtiéndose en el nuevo líder de la Vuelta a Santa Catarina.
El conjunto colombiano se perfila como el gran favorito para llevarse el título, demostrando un excelente estado de forma y una sólida estrategia de equipo.
