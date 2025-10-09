Dominio absoluto del Team Medellín EPM en la Vuelta a Santa Catarina en Brasil

El Team Medellín EPM ha iniciado con pie derecho y un dominio total la Vuelta a Santa Catarina en Brasil.

El equipo antioqueño ha logrando triunfos consecutivos en las dos primeras etapas y con ello ha asegurado el liderato de la clasificación general.

La etapa inicial, un recorrido de 162 km entre Nova Veneza y Urubici, se pintó con los colores del equipo antioqueño con una espectacular demostración de equipo.

Diego Camargo, reciente campeón del Clásico RCN, cruzó la meta en solitario para llevarse la victoria.

Lo escoltó su compañero Walter Vargas, asegurando un imponente 1-2 para la escuadra colombiana.

Además, Víctor Ocampo redondeó el gran día al finalizar en la tercera posición, luego de haber sido protagonista en la fuga inicial.

Con esta victoria, Camargo se convirtió en el primer líder de la competencia brasileña.

Al día siguiente, el Team Medellín EPM ratificó su poderío. Víctor Ocampo se tomó revancha y le dio un nuevo triunfo al equipo en la segunda fracción.

El corredor antioqueño fue el más rápido en un sprint reducido en la llegada a Urubici, tras completar los 141 km de la jornada.

Walter Vargas ingresó unos segundos antes que Camargo, lo que le permitió tomar el control de la clasificación general, convirtiéndose en el nuevo líder de la Vuelta a Santa Catarina.

El conjunto colombiano se perfila como el gran favorito para llevarse el título, demostrando un excelente estado de forma y una sólida estrategia de equipo.

Se cumple la etapa 1 de la Vuelta a Santa Catarina, Brasil entre Nova Veneza – Urubici sobre 162 km. Transcurrida 1 hora 55 minutos de carrera, nuestro corredor Víctor Ocampo marcha en fuga. Vamos equipo, con toda pic.twitter.com/F4QbGo6Fcp — Team Medellín EPM (@team_medellin) October 8, 2025

