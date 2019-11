Taylor Swift acusó por redes a Scooter Braun y Scott Borchetta de “control tiránico” sobre su música

Con una publicación en sus redes sociales titulada “no sé qué más hacer” la cantante Taylor Swift acusó a Scooter Braun, mánager que adquirió la disquera Big Machine Label Group con gran parte de su música, y al fundador de la misma, Scott Borchetta, de ejercer un “control tiránico” sobre sus canciones, impidiendo que cante sus antiguos éxitos en la gala de los American Music Awards (AMAs).

Tras darse a conocer en las últimas semanas que Taylor será honrada con el premio de Artista de la Década en la ceremonia de los AMAs, la cantante pensaba interpretar un popurrí con sus éxitos de los últimos 10 años.

Sin embargo aseguró que “Borchetta y Braun ahora me han dicho que no tengo permitido interpretar mis antiguas canciones en televisión porque alegan que será como regrabar mi música antes de que me esté permitido el año que viene”.

De la misma manera anunció que Netflix viene trabajando en un documental sobre su vida, en el cual su antigua música tampoco sonará debido a que Borchetta y Braun también declinaron la autorización de su uso, incluso de material audiovisual de su interpretación en vivo, esto pese a que la productora no es mencionada en ningún aparte de la cinta.

La cantante afirmó que “Borchetta le dijo a mi equipo que me permitirían usar mi música únicamente si hago estas cosas: si acepto no re-grabar nuevas versiones de mis canciones el próximo año (que es algo que tengo permitido legalmente y que quiero hacer) y también le dijeron a mi equipo que tengo que dejar de hablar sobre él y Scooter Braun”.

Pese a la amenazas Taylor decidió compartir su situación con todos sus fans esperando que puedan apoyarla de alguna manera y prevenir a otros artistas sobre este tipo de casos.

“Solo quiero poder interpretar MI PROPIA música. Eso es todo. He intentado arreglar esto de forma privada a través de mi equipo pero no he podido resolver nada”, puntualizó al final del comunicado.