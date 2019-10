¡Súper encuentro en Madrid!

Luego de ‘tirar la casa por la ventana’ con su matrimonio, la luna de miel de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo comenzó en Madrid donde se encontraron con una importante pareja de amigos.

Se trata de Lina Tejeiro y su novio Norman Capuozzo, quienes posaron con la pareja de actores quienes aprovecharon para encontrarse en Madrid y cenar juntos.

La publicación fue hecha por Carmen Villalobos a través de su cuenta personal de Instagram en donde se le ve simplemente radiante acompañada de su esposo y sus amigos del medio. “Love is in the air” (El amor está en el aire), fue la leyenda que Carmen acompañó para la fotografía del inicio de su luna de miel por el “viejo mundo”.