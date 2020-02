Sujeto mató a su hija de 4 años y luego se ahorcó de un árbol

Un hombre habría acabado con la vida de su pequeña hija de 4 años de edad y posteriormente se habría suicidado en el municipio de El Tambo, centro del departamento del Cauca.

Según manifestó la familia de la niña para medios locales, el pasado domingo 2 de febrero el sujeto llegó hasta la casa de su expareja donde se estaba celebrando el cumpleaños del abuelo materno de la pequeña y se aprovechó de esta situación para estar con la menor de edad, puesto que tenía negadas las visitas, tras haber amenazado a su ex pareja, a la niña y a la familia de esta.

Durante la fiesta el sujeto comenzó a ofrecerle mecato y “la niña se antojó y no la podíamos dejar sola con él. Entonces, se decidió que el abuelo la acompañara. Mientras el abuelo bajó a abrir el portón, él decidió irse con la niña”, dijo la hermana mayor de la víctima para Caracol Noticias.

Tras el rapto de la pequeña, toda la familia comenzó a buscarla y alertaron de la situación a los vecinos y a las autoridades. Sin embargo, los familiares denunciaron no recibir mayor apoyo de la Policía “fui otra vez a la Policía y me dijeron que no me podian colaborar hasta que no tuvieran un papel donde dijera que el padre no podía tener a la menor”, aseguró la hermana.

Ya en horas de la tarde del domingo y tras buscar a la pequeña durante varias horas, un campesino la encontró pero sin vida: “un señor nos dice que él iba buscando unas bestias y entonces encontró a la menor de edad y dio aviso a la comunidad. Nos enteramos, fuimos a reconocer el cuerpo y, sí, era mi hermanita”, afirmó.

Cuando encontraron el cuerpo de la niña, los vecinos comenzaron la búsqueda del padre de ésta y lo hallaron sin vida en zona boscosa del municipio, estaba suspendido de un árbol.

La familia también detalló que meses atrás el hombre había amenazado de muerte a toda la familia y por esto se le había negado que viera a la niña: “Él fue a amenazar a mi mamá y entonces, de eso, también amenazó a la niña. Nos dijo que primero nos iba a hacer sufrir a nosotros y luego a la familia”, dijo la mujer.

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, rechazó lo ocurrido y dijo que se solicitará acompañamiento a los familiares por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, “para que puedan superar esta situación tan dolorosa”.