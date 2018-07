Subastan por más de 90 mil dólares una zapatilla usada en “Back to the Future Part II”

Una zapatilla para el pie izquierdo que usó el actor Michael J. Fox en la película “Back to the Future Part II” (1989) fue subastada el domingo en el sitio web eBay por 92.100 dólares, informó hoy The Hollywood Reporter.

Esta zapatilla Nike Mag, creada por Nike para este famoso filme de los años 80, se encontraba en un estado muy precario, pero aun así fue objeto de 220 pujas en eBay.

En la segunda parte de esta saga de humor sobre viajes en el tiempo, Marty McFly (Michael J. Fox) conseguía transportarse hasta el futuro, donde las zapatillas Nike Mag tenían un dispositivo automático para ajustarse a los pies sin tener que atar los cordones.

En 2011 y 2016, Nike lanzó series muy limitadas de Nike Mag, que eran réplicas de las zapatillas que fueron diseñadas para la película, con el objetivo de sumar fondos para la Fundación Michael J. Fox, que tiene como fin recaudar dinero para la investigación del Párkinson.

Estrenadas entre 1985 y 1990, las tres películas de la saga “Back to the Future”, que contaron como protagonistas con Fox y Christopher Lloyd, recaudaron en total en todo el mundo 957,6 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo. Los Ángeles (EE.UU.), 2 jul (EFE)