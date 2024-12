¡Suba y Engativa los más afectados! 67 lesionados con pólvora en Bogotá

En el último reporte entregado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud (SDS), este martes 17 de diciembre de 2024, sobre personas afectadas por uso de pólvora en Bogotá, pasó de 66 (reporte durante el lunes 16 de diciembre) a 67 personas lesionadas por uso de elementos pirotécnicos.

El informe entregado por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá (SDS) da cuenta de 67 casos de personas quemadas o lesionadas con pólvora, de los cuales 63 se registraron desde el sábado 7 de diciembre de 2024. Según el reporte, en 25 casos se trata de menores de edad y 42 casos son mayores de 18 años.

Las localidades que llevan más registros de quemados este año son:

Localidad de Suba: 13 personas quemadas

Localidad de Engativá: 10 personas quemadas

Localidad de Bosa: seis personas quemadas

Localidad de Usme: seis personas quemadas

Localidad de Kennedy:cinco personas quemadas

Localidad de Usaquén: cinco personas quemadas

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora:

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

– Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

– No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

– No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

– No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

– No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

– Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

La Administración distrital reitera en que cada caso es una vida marcada y una familia destrozada. Hoy tienes el poder de proteger, de cuidar, de decir ¡NO a la pólvora!

Aquí más Noticias de Bogotá