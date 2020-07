Identificada la actriz que grabó video con contenido sexual en el MIO de Cali

La grabación de contenido sexual en el MIO de Cali ha generado todo tipo de reacciones, al parecer ya identificaron a la actriz que lo protagoniza.

Al parecer, se trata de la actriz y modelo webcam Kaori Dominick.

La noticias sobre la grabación del material pornográfico en el transporte masivo de la capital del Valle del Cauca provocó reacciones en las autoridades locales que condenaron el hecho.

Previamente en su cuenta de Twitter, el presidente de Metro Cali S.A. -Oscar Ortíz-, expresó que: “Video porno realizado en bus del Mío, será enviado a las autoridades para que identifiquen a sus actores. Los espacios públicos merecen respeto. Son decisiones propias e individuales, las cuales reprochamos y no pueden ser atribuidas a nuestro sistema masivo.

La mujer afirmó en su perfil en la red social Twitter que el contenido sexual en el MIO fue grabado con teléfono celular desde el pasado 12 de junio.

A porn star is wanted by police after she filmed a sex scene on a bus without wearing a face mask

.

The actress, named in reports as Kaori Dominick, filmed the scene in Cali, Colombia

.

The video was then uploaded to… https://t.co/NWWN4lBRGr

— PECOHUB MEDIA (@ThePecohub) June 30, 2020