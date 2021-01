Una cuenta de Instagram publicó el video en el que se le ve a la presentadora Jessica Cediel hablando sobre Pipe Bueno, rompió en llanto al agradecerle por todo el apoyo que le dio mientras estaban juntos. Recordemos que ambos famosos tuvieron una relación sentimental y ahora son ‘buenos amigos’.

Jessica expresó con lágrimas en los ojos: “Cuando estábamos juntos yo le decía: ‘Si nosotros nos casamos, te amaré toda la vida por este apoyo que me diste. Si nosotros llegamos a terminar algún día, te amaré toda la vida por este apoyo que me diste porque estuvo conmigo en las buenas y en las malas, pero sí le agradezco de corazón. Yo creo que fue un angelito que me mandó Dios”, durante una entrevista.

Aunque se desconoce la fecha en la que se realizó la entrevista, se volvió viral en redes sociales. Es evidente el cariño que ella sintió por él. Pipe Bueno acompañó a Jessica Cediel en uno de los momentos más difíciles de su vida, justo cuando se enteró que tenía biopolímeros en sus glúteos.

Recordemos que Pipe Bueno tiene una relación con la ‘influencer’ Luisa Fernanda W, con quien tiene un hijo llamado Máximo.