VIDEO: “¿Qué se siente al no tener madre?”: lo que más le preguntan a joven con dos padres, esto respondió

Un joven ruso de 18 años fue adoptado por una pareja homosexual cuando estaba muy pequeño y decidió en una entrevista, expresar lo que siente y lo que ha significado para él tener dos padres.

“Soy Gabriel y tengo dos padres, se llaman David y Jesús”, son las primeras palabras que el joven expresa en la entrevista para el medio Freeda España. Asimismo, dio a conocer que sus padres llegaron a su vida cuando él tenía dos años, lo llevaron a España y lo han educado para “saber comportarme y respetar a la gente”, recalca.

Asimismo, dice que sus padres le han dado mucha confianza para hablar de cualquier tema y le enseñaron a no tener ‘cadenas’; además contó que cuando se enteran que tiene dos padres, la pregunta más frecuente es: ¿Qué se siente al no tener madre?”, y él siempre responde lo mismo: “Se ven calzoncillos y no bragas, pero es que es lo único”.

“Por el hecho de ser gay no vas a educar ni mejor ni peor a tu hijo, depende de cómo seas tú, no tu sexualidad”, recalca el joven.

Además, Gabriel dice sentirse muy agradecido con sus padres pues dice que si no lo hubieran adoptado, “a lo mejor hubiese tenido una vida totalmente distinta y por eso voy a estar siempre agradecido (…) el mejor destino que he podido tener”, recalca.

Vea le entrevista completa: