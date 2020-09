Por las principales calles del municipio de Jamundí pasaron los amigos y familiares de Juliana Giraldo, mujer trans que murió a manos de un soldado que disparó su arma en una carretera de Miranda, Cauca, para darle el último adiós y hacer un llamado a la reconciliación.

Con la bandera de la comunicad LGBTI anunciaban que iban en marcha con el cuerpo de Juliana para el cementerio central de la localidad.

De acuerdo con medios locales, Gloria Díaz – madre de Juliana – solo pudo ver el cuerpo de su hija en la mañana de este domingo, luego de llegara de España en un vuelo humanitario gestionado por la Cancillería, la Defensoría, Equidad Mujer y el alcalde de la localidad, Andrés Felipe Ramírez.

“Tenía miedo de llegar, duele mucho y me parece mentira que sea mi hija la que está en ese ataúd, ya la toqué, ya la vi pero me parece mentira, a pesar de todo he estado tranquila y siempre desde el jueves que me enteré de su muerte he estado acompañada, tanto de personas que me conocen como las que no, en el avión cuando las personas se daban cuenta quien era, me daban un mensaje de apoyo y solidaridad”, manifestó Gloria, de acuerdo a RCN Radio.

En Jamundí se le dió el último adiós a Juliana Giraldo, la mujer trans asesinada en medio de un procedimiento del Ejército en Miranda-Cauca. #DescansaEnPazJuliana pic.twitter.com/ah9a2j2T1V — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) September 28, 2020