La empresaria Andreina Fiallo, expareja y madre de dos hijos del futbolista Freddy Guarín, contó cómo inició su historia de amor con el volante del Deportivo Independiente Medellín Javier Reina.

Aunque no definieron si llevaban 8 o 9 meses de relación, Javier confesó que tuvo la iniciativa luego de que viera a Andreina en un restaurante.

“Yo la había visto un par de veces en redes y obviamente cuando la veo en el restaurante pues tomó la decisión de acercarme y de conversar y bueno ella siempre desde el primer día con su nobleza y su carisma, y creo que eso ayudó mucho también para la entrada mía”, contó Javier en entrevista con RCN.

Andreina expresó que no sabía nada de la vida de él, “no sabía tampoco que jugaba fútbol, incluso yo no soy muy hincha del fútbol, yo no soy muy futbolera”.

Cuando le preguntaron como hizo él para enamorarla ella confesó: “él es una persona demasiado dulce, él es un hombre sobre todo y primero que todo y muy importante, muy creyente en Dios y eso para mí es muy importante (…) Somos una familia, las niñas son las mejores amigas y eso para nosotros es muy importante, él ama la familia como yo”.