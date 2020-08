VIDEO: “Alguien sobrenatural me había dado un beso” Daniella Álvarez habló por primera vez sobre lo que le pasó estando hospitalizada

En diálogo para el programa ‘Se dice de mí’ la ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez contó por primera vez la experiencia sobrenatural que vivió estando hospitalizada antes de que le amputaran su pierna izquierda.

Durante la entrevista, Daniella contó que fueron noches en la UCI muy difíciles por el dolor que presentaba y hasta su madre, quien estuvo con ella en todo el proceso, expresó que no había morfina ni ningún medicamento que pudiera bajar los niveles del dolor, los cuales, al parecer, superaban la escala de 1 a 10.

La experiencia sobrenatural de Daniella Álvarez en el hospital

De acuerdo a las declaraciones de la ex Señorita Colombia: “Una de las noches que estaba en la UCI, me quedé dormida por los medicamentos que me ponían para dormir sin dolor, recuerdo que al levantarme me acordé de algo que viví mientras estada dormida y era que alguien sobrenatural me había dado un beso y me había sobado la cabeza”.

La madre de ella, cuenta que, al parecer, ella le contó que esa persona ‘sobrenatural’ era un señor de barba blanca y cabello blanco; luego, Daniela expresa que cuando despertó se le vino a la cabeza el nombre Abraham.

Cuando Daniella le cuenta esto a su madre, ella la invita a que busque en el Antiguo Testamento de la biblia quién fue Abraham para saber cuál es el mensaje. De esta manera, la ex Señorita Colombia expresa que ha sido “muy lindo conocer la historia de Abraham, lo importante que es en la biblia y todas las cosas que hizo por la humanidad”.

Vea la entrevista completa: