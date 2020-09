Por su mediación para la paz entre Israel y EAU, Donald Trump nominado al Premio Nobel de Paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump será nominado al Premio Nobel de Paz tras su importante mediación para el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos -EAU.

Su nominación – según Fox News- habría sido impulsada por el legislador noruego Christian Tybring-Gjedde por la labor que realizó como mediador para lograr dicho acuerdo de paz.

Tybring-Gjedde declaró a Fox News, “Trump debería recibir el prestigioso premio por su apoyo al acuerdo que normaliza las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Dos países que mantuvieron por décadas condiciones hostiles en Oriente Próximo”.

“Se trata de una región muy, muy importante en el mundo”, agregó, y subrayó que “todos los esfuerzos que lleven a la paz en esa región deberían ser premiados con el Nobel de la Paz”.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

— FOX News Radio (@foxnewsradio) September 9, 2020