‘Tener la franquicia no es garantía si no tienes reinado’

La verdad de una franquicia "Si no tienes reinado no tienes reina"

El negocio de comprar la franquicia de Miss Universo podría considerarse que no es negocio.

Después de conocerse un comunicado donde se habla de “los derechos” que adquiere, Natalie Ackerman para controlar el pase de la representante colombiana al Concurso Universal de la Belleza, expertos aseguran que “es más lora” “porque a la final se ven embalados al no tener reinas para hacer un reinado sin el apoyo de los Departamentos o Juntas de belleza” que manejan la elección de las candidatas que usualmente viajan a Cartagena. Para Juan Carlos Sierra, experto en estos temas y que ha hecho parte de Cosmovisión Real, aunque el Reinado de “Señorita Colombia, perdió el brillo” los que han tenido la Franquicia buscan a “Rai” para que los saque del hueco, “mire y verá que no tenían a quien enviar” y la actual elegida en la ciudad amurallada la van a mandar. “Es decir sin Señorita Colombia“, marca registrada por el zar cartagenero que en su juventud fue modelo de una conocida marca de cervezas del país no hay nada.

“Los Barraquilleros” quieren sonar por cualquier cosa a puertas de las próximas elecciones y sueñan con un Miss Universe allí” a toda costa. Lo que si es cierto “es que plata tienen pero poder organizador y de convocatoria no“, afirma Sierra, quien guarda muchos secretos reales y tiene fuentes que le pasan confidenciales directos de esta nueva novela.

