Sean Penn, que este mes cumple 60 años, contrajo matrimonio con la intérprete australiano-estadounidense Leila George, de 28 años, en una ceremonia que fue oficiada a través de una videoconferencia y que el actor describió como una “boda COVID”.

Penn confirmó la noticia durante una entrevista en el programa “Late Night with Seth Meyers” y concretó que el enlace tuvo lugar el pasado jueves, 30 de julio.

“Tuvimos una boda COVID. Con eso quiero decir que fue un comisario del condado (quien la ofició) en Zoom y estábamos en casa, con mis dos hijos y su hermano. Y lo hicimos de todas formas”, dijo durante su aparición en el programa nocturno.

Penn, que inició una relación con George en 2016, comparte dos hijos con su exmujer, Robin Wright: Dylan Frances, de 29 años, y Hopper Jack, de 26.

La ya esposa del actor es la hija mayor del intérprete Vincent D’Onofrio y de la actriz italiana Greta Scacchi.

El protagonista de “21 gramos” también habló de las ventajas de haber celebrado el enlace en estas circunstancias, en contestaciones a preguntas si una boda tan pequeña significaba menos estrés.

“Digamos que hay factores que te liberan socialmente durante el COVID”, señaló.

Los rumores sobre su matrimonio comenzaron el pasado fin de semana cuando la pareja fue vista llevando alianzas de oro, mientras que las amistades de ambos les felicitaban en redes sociales antes de la confirmación del lunes.

Sean Penn, 56, and new girlfriend Leila George, 24, enjoy a date at LA art museum https://t.co/Pl64qzHpCz pic.twitter.com/qXsHeba8Mu

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2016