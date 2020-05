El cantante de música popular Yeison Jiménez anunció a través de redes sociales que se separa de su esposa.

El cantante se suma a la larga lista de artistas de ese género que no logran consolidar una pareja por muchos años cuando ya alcanzan popularidad. Recientemente le había ocurrido a su gran amigo, Jessi Uribe.

Jiménez usó sus redes sociales para informar que su relación con Sonia Restrepo había llegado a su fin, también le dejó un texto de agradecimiento por los años de relación.

“Hoy Quiero darte las gracias; por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí y le doy gracias a Dios por todos los momentos.

Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele, y que no hay nadie más simplemente es lo mejor para los dos”, escribió Yeison.

“Sabes que cuentas conmigo y que nada les va a faltar desde que Dios me regale la vida (ojalá algún día las cosas vuelvan a ser) y a los medios les digo que no voy hablar del tema pero que gracias a Dios No hay nada oscuro de fondo es simplemente una decisión. Gracias amor, aquí pongo esta foto por qué no tengo que esconderme ni esconderte y es la mejor manera de dejar las cosas claras”, remarcó el cantante.

Por ahora no se ha pronunciado Restrepo, pero parece que la finalización de la relación se ha llevado en los mejores términos.