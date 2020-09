“No quiero ser inferior a tanto amor”, Mónica Jaramillo sorprendida por sus seguidores

La periodista Mónica Jaramillo- quien recientemente renunció al noticiero de Caracol, está sorprendida por la cantidad de mensajes y buenos deseos que ha recibido en las últimas horas.

Jaramillo fue despedida por sus compañeros de set en una emotiva presentación de sus momentos más icónicos tanto en presentación como en reportería.

Tras ello, los cientos de seguidores de la presentadora de origen antioqueño se hicieron sentir en las redes sociales deseándole éxitos en esta nueva etapa y expresándole que la van a extrañar-

Mónica respondió en Twitter, agradeciéndoles por tanto amor.

Son muchos mensajes. Quería responderlos todos pero me quedaría corta. No quiero ser inferior a tanto amor que he recibido. ¡GRACIAS!

— Mónica Jaramillo G. (@MonicaJllo) September 19, 2020