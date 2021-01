La actriz Cicely Tyson, ícono de los afroaestadounidenses, murió el jueves a los 96 años, anunció su manager.

Su representante, Larry Thompson, confirmó el fallecimiento de la actriz, que se convirtió en un icono para la representación en pantalla de la comunidad afroamericana. “He gestionado la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años y cada año ha sido un privilegio y un honor”, afirmó el representante en un comunicado que no especifica las razones de su muerte.

Lea también: Fuga de nitrógeno en procesadora de alimentos deja seis muertos en Estados Unidos

En su carrera destacan trabajos como la película ‘Sounder’ y la serie ‘How to Get Away with Murder’, que le valieron un Óscar honorífico en 2018. Ganó 3 premios Emmy, un Tony, un Oscar honorífico por su carrera y fue nominada a los Globos de Oro y al BAFTA.