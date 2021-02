Christopher Plummer, quien protagonizó al capitán von Trapp en el clásico del cine “The Sound of Music” -”La novicia rebelde”- y ganó un premio Oscar por su interpretación en “Beginners”, murió este viernes en su casa en EE.UU., según un comunicado de su representante.

Christopher Plummer tenía 91 años, “era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras”, expresó su representante Lou Pitt.

En el 2012 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Oscar en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años. Luego de varios años volvió a ser nominado por el filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.