Mujer mayor defiende al joven novio de la mamá de Neymar Jr. y dice que no es ningún aprovechado

Una mujer de 58 años, Maria Eli, salió en defensa del joven de 22 años Tiago Ramos, el novio actual de la mamá de Neymar Jr, Nadine Santos.

Mucho se ha hablado sobre el nuevo novio de Nadine, pues desde el momento en que los dos se mostraron juntos al mundo, empezaron a surgir teorías y críticas para los dos.

Primero reprocharon la brecha de edad, pues Nadine le lleva 37 años a Tiago. Luego lo tildaron de vividor, pues Santos no es la única mujer mayor en su vida. Pero la cereza del helado fue el pasado homosexual del joven, pues al parecer ha mantenido relaciones sentimentales con un asesor de prensa, un influencer, el chef personal del propio Neymar e hizo parte de un triángulo amoroso con un matrimonio gay durante un año.

Todo esto le ha generado mala imagen a Tiago, sin embargo, Eli salió en su defensa en medios brasileños y mencionó que él vivió con ella cuando tenía 18 años y que es un chico humilde y trabajador. De las relaciones gay no opinó nada, pues se enteró por la prensa, sin embargo, no cambia su postura frente a Ramos. “Yo sabía que a él le gustaban las mujeres mayores, pero no se vende a sí mismo. No quiere quedarse con nadie por dinero… No se apega a los viene materiales”, declaró.

Por el momento Tiago sigue publicando fotos de su cuarentena en la mansión de Neymar Jr. y según la prensa rosa carioca la relación con Nadine sigue en pie.