Luto en el cine, muere Ennio Morricone una leyenda musical del cine.

El nombre de Ennio Morricone está asociado a las bandas sonoras del cine, sin lugar a dudas la de “El Bueno, El Malo y el Feo” en 1966, dirigida por Sergio Leone un clásico de los denominados Spaghetti Westerns y “Por un puñado de dólares“. Música que lo hizo famoso en Hollywood; de ahí muchos temas que marcaron grandes producciones cinematográficas. La magia del músico era convertir una melodía que acompañaba cada historia, dejando una larga lista de soundtracks uno de ellos ligado a Colombia, “La Misión” con escenas rodadas en el país, dirigida por Roland Joffé con las actuaciones de Robert De Niro, Liam Neesom y Jeremy Irons, quienes en 1986 contaron la historia de el padre Gabriel (Irons) en una la labor pastoral en solitario acompañado de una Biblia y el cazador de indios Mendoza que se convierte (De Niro). Trama donde la música de Morricone, logra el dramatismo para que esta película ganara varios premios entre ellos un Oscar por fotografía y el Globo de Oro por mejor banda sonora. En vida The Academy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, le hizo el homenaje en el año 2009.

En la larga carrera de Ernnio Morricone, se recordará también que compuso la música para las películas “Novecento“, “Átame” (Almodóvar), “Le cage aux folles“, “The thing“, “Casualties of War“, “Hamlet” (Zeffirelli, /Mel Gibson), “City of Joy“, “In The Line of Fire“, “U Turn” y “Bulworth” entre otras. Descansa en paz el maestro cuyo legado son más de 500 composiciones cinematográficas.

Morricone “El Bueno, el Malo y el Feo”.

Morricone la leyenda musical del Cine