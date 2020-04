LUTO: Brian Dennehy, legendario actor de ‘Rambo’ y ‘Dinastía’, murió a sus 81 años

Uno de los grandes de Hollywood le dijo adiós al mundo. Se trata del gran Brian Dennehy, quien acaba de morir a sus 81 años por causas naturales.

El coronavirus no tuvo nada que ver con la muerte de Brian, pues tal como anunció su agente, el actor falleció junto a su esposa Jennifer y su hijo Cormac en su casa en Connecticut, Estados Unidos.

“Más grande que la vida, generoso hasta la médula, un padre y abuelo orgulloso y devoto, será extrañado por su esposa Jennifer, la familia y muchos amigos”, declaró su hija Elizabeth, también actriz, a través de su cuenta de Twitter.

Brian hizo una carrera amplia en Hollywood, participando en producciones como ‘Romeo + Julieta’, ‘Dinastía’, ‘Rambo’ y prestó su voz para la cinta ‘Ratatouille’. Además, estuvo muy ligado al teatro en montajes como ‘La muerte de un viajante’ de Arthur Miller en 1999 y ‘Long Day’s Journey Into Night‘ de Eugene O’Neill en 2003, roles que le dieron dos premios Tony, los considerados Óscar de las tablas.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

— Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020