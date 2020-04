La reina Isabel II cumple hoy ¡94 AÑOS! confinada en el Castillo de Windsor por el coronavirus

Por primera vez en la historia la reina Isabel II celebrará su cumpleaños en privado y encerrada en el Castillo de Windsor, a causa de la cuarentena obligatoria impuesta para contrarrestar la pandemia del Covid-19.

La tradición dicta que la celebración del cumpleaños del monarca británico debe darse con su pueblo, asunto que Isabel II cumplía a rajatabla como hace con todos sus deberes reales (incluso las dos veces en el año que se celebra su aniversario). Sin embargo, todo cambió a causa de la pandemia y hoy, el día que festeja sus 94 años, estará reunida solo con su familia más cercana a través de videollamada.

Los asistentes de la monarca han establecido un horario para que sus cuatro hijos y todos sus nietos y bisnietos se conecten a través de Zoom, para así poderle dar el “Feliz Cumpleaños”, pues no todos los días se llega a los 94 años, menos en situaciones tan complejas como las que vivimos hoy.

“Su Majestad insistió en que no se establecieran medidas para permitir el saludo con armas de fuego, ya que no lo consideraba apropiado en las circunstancias actuales”, informó el Palacio de Buckingham, dejando claro que bajo ninguna circunstancia se realizará el famoso desfile de cumpleaños de la reina, conocido como Trooping The Color.

La tecnología se ha vuelto una aliada del mundo en época de pandemia y la familia real también se ha visto beneficiada gracias a ella. La celebración del cumpleaños de la reina es un ejemplo de ello, además de los múltiples compromisos reales que han asumido virtualmente los duques de Cambridge, el príncipe William y su esposa Kate Middleton.

Otra conferencia familia (real) que se dará próximamente es la de los Cambridge con los Sussex, Harry y Meghan, todo para planear el cumpleaños del más reciente integrante de la familia, Archie Harrison.