Kim Kardashian ‘Primera Dama USA’

Ante el anuncio de la candidatura de Kanye West a la Presidencia USA, Kim Kardashian sería Primera Dama.

No es una locura, casas de apuestas ya comenzaron a vaticinar que Kim Kardashian, tiene amplias posibilidades de ser la Primera Dama de los Estados Unidos, la popularidad de su esposo y ella los pone en una situación donde todo es posible frente a Trump. La historia viene desde el 2015, rondando en la cabeza de Kanye West, quien preguntó una audiencia, en noviembre del año pasado volvió a preguntar ¿De qué se ríen?, cuando exclamó que deseaba presentarse a las elecciones a presidente de Estados Unidos, tal y como ya había dicho en la ceremonia de los premios MTV hace 5 años. Ahora que la cosa va en serio, y el 2020 y no 2024 sería el año de esta propuesta de campaña que acaba de iniciar este 4 de julio 2020 en el marco del Día de la Independencia.

Una locura que los más de 78 millones seguidores de Kim Kardashian en instagram más los 29 millones de seguidores, que siguen a su esposo el rapero West en twitter podrían darles un gran empujón del que ya se habla que al estilo de Ronald Reagan, una celebridad llegue a la Casa Blanca en este Siglo XXI.

En redes Kim Kardashian ya es Primera Dama USA

Esposo de Kim Kardashian se lanza a la Presidencia USA

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

