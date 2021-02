El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará su puesto como CEO de la compañía. Además, han informado que su lugar lo ocupará el director ejecutivo de Amazon Web Services Andy Jassy en algún momento del tercer trimestre del año.

El último trimestre del 2020 Amazon tuvo ganancias netas de 21.331 millones de dólares, casi el doble de los 11.588 millones facturados en 2019. Presumen que las altas ganancias se debe a las compras por internet a consecuencia de la pandemia de la covid-19. Y es que desde el inicio de la pandemia por coronavirus en Estados Unidos, los consumidores han preferido a Amazon para la entrega de productos.

Lea también: Así se quedaba Amazon con las propinas de sus repartidores en EE.UU.

Bezos ha sido jefe ejecutivo de Amazon desde su fundación, en 1994, y durante este tiempo se ha convertido en uno de los empresarios más poderosos del mundo, según la revista Forbes, esta valorada en casi 200.000 millones de dólares.

#MORE Amazon statement on Bezos stepping down as CEO: pic.twitter.com/Al4Qk9Z6S6

— Greta Wall (@GretaLWall) February 2, 2021