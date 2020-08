Ivanka Trump “mira a las alturas …”

A Ivanka Trump le resbaló la mirada de su “madrastra” y ahora celebra un logro aeronáutico.

Luego que su madrasta Melania Trump, le lanzará una fulminante mirada a través de la televisión, Ivanka Trump compartió en redes un logró de la aeronáutica al abrir cielos comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, gracias a gestiones comerciales y relacionamiento de su familia. El avión de la compañía israelí El Al, que surcó el cielo identificado con la palabra “paz” en hebreo, árabe e inglés, alzo el velo desde el aeropuerto de Ben Gurión y atravesó el espacio aéreo de Arabia Saudita antes de aterrizar en Abu Dhabi, gracias a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, quien formó parte de la delegación del vuelo inaugural.

Desde la noche de la mirada que Melania, lanzó a Ivanka Trump, los medios norteamericanos estaban atentos al siguiente paso, pues el vestido verde pistacho de ese día que hacia alusión posiblemente a Jackie Kennedy color favorito, sirvió para la comidilla del momento que ahora se centrará en este logro dejando atrás lo sucedido en la Convención Republicana.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020