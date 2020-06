Hard Rock Cafe pierde una unidad en Colombia

Después de 20 años de historia e inaugurado un 27 de septiembre de 2001, Hard Rock Cafe Bogotá cierra sus puertas.

La noticia de la cerrada de la Franquicia de Hard Rock en la capital del país, fue recibida con tristeza por fanáticos, músicos y ex empleados de la misma, quienes fueron los primeros en sus redes en compartir la noticia antes que sus directivas dieran su “versión” oficial. Lo que algunos piensan es que “les cayó de papayita” el Covid-19 y el año en que se debía renovar de nuevo con HRC Internacional, les ayudó a salir por la puerta grande, dejando muchas historias memorables como el día que Juanes y Alejandro Lenner hicieron su apertura, las visitas de bandas de rock internacionales, lanzamientos de discos de artistas colombianos y las fiestas temáticas como el Superbowl, Pinktober, Halloween y las Battle of Bands entre otras. La gran guitara que tuvo fue un referente turístico hasta que una administración de la Alcaldía de Bogotá, la hizo remover por normas de contaminación de publicidad visual. Se desconoce que pasará con la memorabilia de la historia del rock colgada en sus paredes si será devuelta o pase a otra ciudad de Colombia.

El Hard Rock Cafe es una franquicia fundada en Londres (1971), la cual se convirtió en un icono a nivel mundial como referente turístico. Colombia fue él único país de Latinoamérica que logró tres unidades cuando en otros solo hay una en este caso Bogotá, Cartagena y Medellín. Sobrevivirán el de la ciudad amurallada que espera re-apertura turística y la capital antioqueña que en el 2019 se separaron del “centralismo capitalino” negociando su independencia gracias a los socios paisas fundadores del mismo en el año 2010. La Franquicia fue traída de la mano de Luis Fernando Santos, hermano del ex presidente Juan Manuel Santos y Felipe Santos, quien fuera uno de los más importantes empresarios de conciertos del país.