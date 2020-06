Gwyneth Paltrow y sus nuevas velas con olor a sus orgasmos

Tras el éxito de la vela “Esto huele como mi vagina”, la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow lanza una nueva con el nombre “Esto huele a mis orgasmos”, de diferentes matices aromáticos en los que priman notas florales y cítricas que juntas desprenden “un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo”.

Gwyneth Paltrow, de 47 años, amplía su imperio de velas aromáticas con este lanzamiento, que ya está a la venta en su tienda online “Goop”.

Así lo ha revelado durante una entrevista con el humorista, presentador de televisión y actor estadounidense Jimmy Fallon, en la que explicó que el nuevo producto contiene notas de ingredientes como el pomelo, el azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía.

“Hasta la caja la hemos decorado con fuegos artificiales”, señalaba la actriz mientras mostraba a cámara con picardía el nuevo producto del universo Paltrow.

Según la descripción de la vela “Esto huele a mis orgasmos”, que se vende por 75 dólares, (66 euros) es de “un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo”.

Además de su faceta como actriz, la protagonista de “Shakespeare in love” (1998) es conocida por ser una particular prescriptora de belleza, moda y estilo de vida que da a conocer de primera mano a través de su proyecto, “Goop”, una compañía que vende productos de moda, cosmética y libros, entre otros productos.

