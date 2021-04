La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez habló de los efectos que le produjo la vacuna contra COVID-19. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que mostró cómo le aplicaban la vacuna contra el Coronavirus.

Esperanza Gómez le hizo un llamado a las personas para seguir con los cuidados. “Muy contenta porque me acabo de aplicar la vacuna contra COVID-19 de todas maneras toca seguir siendo responsable con los cuidados. Un beso para todos y ojalá esto se agilice para regresar a la normalidad”, escribió la mujer en su video.

Lea también: Mábel Lara ya recibió la vacuna contra el covid-19 y afirmó: «creo en la ciencia»!

En el último video publicado en Instagram, la actriz de cine para adultos confesó: “Si me dieron los efectos, estaba haciendo una entrevista y comencé a sentir como nervios, esas cosquillitas raras y apenas terminé la entrevista, me cambié de ropa y empecé a titiritar… me duelen los pulmones al respirar, me duelen las manos y las piernas”.

Esperanza Gómez fue vacunada contra la covid-19 y los efectos le dieron duro: