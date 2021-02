Desde que el ciclista antioqueño Rigoberto Urán anunció que su esposa se encuentra en embarazo, enamora a sus fanáticos con las tiernas fotografías de su hija que viene en camino y amada, Michelle Durango.

El ciclista puso a interactuar a sus seguidores de Instagram tras acompañar la postal en la que sale posando al lado de la panza de su esposa con este escrito: “¿Qué me estás diciendo Carlota?”, sus seguidores lo sorprendieron con sus creativas respuesta, entre ellas: “”cuando me conozcas papá, va a ser un poquito difícil para ti salir a entrenar… No te me vas a querer despegar ni un segundo”, “Este año una de las grandes es tuya papito”, “le está diciendo, mijito, espéreme espéreme que voy hacer igual a mi Papi, una Campeona…Abrazos para los 3”.

Recordemos que el ciclista anunció que se dedicará a cuidar a su esposa, quien tiene casi ocho meses y medio de embarazo. El ciclista también contó que será una niña que se llamará Carlota y entre risas confesó que “eso es lo que deja la cuarentena, todo el día pa’ delante y pa’ atrás”.