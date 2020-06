Fernán Martínez ‘en diciembre se compone esto’

En exclusiva para Minuto 30, el periodista y mánager de artistas, Fernán Martínez, hizo una reflexión del mundo del entretenimiento en tiempos de Covid-19.

Hablar de Fernán Martínez es hablar de cinco décadas de entretenimiento en Colombia y experiencia al ser el primer director de una de las publicaciones que hizo historia en los 70, la Revista Antena, la cual fue el referente para reseñar los acontecimientos de la televisión, la cultura, la música y la radio. Además creó los primeros premios del espectáculo llamados “Antena de la Consagración” que sirvió para lo que luego otras publicaciones como TV y Novelas, retomarán la historia de premiar el trabajo de los artistas. Su vida ha sido una verdadera película, ya que por sus manos pasó la carrera de Julio Iglesias por 10 años como Mánager para dar el gran salto a ser el hombre que manejó las carreras de Chábeli Iglesias, Cristina Saralegui, Enrique Iglesias, Juanes, Sofía Vergara, James Rodríguez, Taliana Vargas, Carolina Guerra y una lista que no terminaríamos de nombrar.

Por eso su visión para llamarlo “el rey midas” del entretenimiento colombiano no es al azar sino que se ha hecho a través de logros que ahí están representados en cada una de las celebridades que hoy marcan tendencia en el showbiz. Para él, lo que está pasando con el Covid 19 “es bueno y a la vez un alto” para que los artistas se oxigenen sin exagerar como lo están haciendo con “lives” y otras cosas que no comparte: “es una saturación y van a cansar al público que a su regreso no van a generar atención, ya lo hicieron todo“. Por eso su recomendación si usted es artista musical, actor, influencer o celebridad es que se queden relajados que “en diciembre esto se compone”.

Vea la entrevista Minuto 30 con Fernán Martínez