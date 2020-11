El actor británico David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias: «Star Wars», murió a la edad de 85 años, anunció en un comunicado su compañía de representación.

«Es con gran pesar y una tristeza desgarradora para nosotros y millones de fanáticos en todo el mundo, anunciar que nuestro cliente DAVE PROWSE M.B.E. falleció a la edad de 85 años», dijo Bowington Management en Twitter.

Aunque fue Prowse el que uso el traje negro y el casco para interpretar a Darth Vader fue el actor James Earl Jones quien hizo la voz del personaje.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020