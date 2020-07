Fallece Zindzi Mandela

Zindzi Mandela, la hija de ex presidente y líder social Nelson Mandela, falleció por causas aún desconocidas.

Sudáfrica está de luto, Zindzi Madela, quien desde 2015 ejercía como embajadora de sus país para Dinamarca, falleció a la edad de 59 años por causas desconocidas. La Ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, confirmó la noticia recordando la labor como activista de Zindzi, quien a la lado de su padre batalló por los derechos de su país. Nacida en Soweto (1960), antiguo distrito de guetos negros del suroeste de Johannesburgo, su vida será recordada por “la lucha de su padre contra la opresión racista del régimen de la minoría blanca”.

La muerte de Zindzi Mandela, coincide con la fecha de muerte de su hermano mayor Madiba Thembekile Mandela, quien en 1969 falleció a los 24 años en un accidente de tránsito. Mandatarios, celebridades y activistas mundiales, lamentaron la muerte de ella como hija del líder sudafricano que batalló por la liberación de su país.

Foundation heartbroken on the news of the passing of Zindzi Mandela. Lala ngoxolo Mama. #ZindziMandela https://t.co/luwNe2dFbZ pic.twitter.com/1YgOYusYpt

— NelsonMandela (@NelsonMandela) July 13, 2020