El periodista Hugo Mario Palomar, director de noticias de Blu Radio Cali, se encuentra luchando por su vida en la Fundación Valle del Lili. Palomar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras contagiarse de Covid-19.

Al parecer, tras presentar problemas respiratorios lo tuvieron que internar el 4 de diciembre, el estado de salud del periodista se habría complicado luego de 6 días de salir positivo.

En días anteriores, Hugo Mario habló sobre algunas síntomas: “presenté una taquicardia. Tuve fiebre alta. Me reanimaron con electrochoques. Me estabilizaron la temperatura y todo el tiempo he respirado con la ayuda de una mascara de oxigeno”, señaló Palomar.

De acuerdo con Q’hubo Cali, el periodista había anunciado: “tengo una neumonía seguramente asociada al Covid. Me tomaron exámenes de todo, incluso un ecocardiográma (aun no se el resultado)”.

Después de estar en tantas confrontaciones, el covid no me ha ganar esta. Estoy con Dios y con los mejores médicos en @FVLCali. Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Es bueno saber que se tiene tantos amigos. @MinSaludCol — Hugo Mario Palomar (@Hugompalomar) December 6, 2020