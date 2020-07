El niño Bridger Walker se acaba de convertir en un “peso pesado” y ahora es el más valiente del mundo.

Bridger Walker recibió el cinturón de campeón de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, quienes se sumaron a su proeza al defender a su hermana y convertirse en el “Niño más valiente del Mundo“. “Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo” fue una de las frases que el pequeño contó a los medios y ha servido para mostrar su corazón de guerrero. En el cinturón que le fue entregado de forma honorífica, se aprecia los rostros de Ali, Mike Tyson y George Foreman entre otras grandes figuras.

El Niño más valiente del mundo, Bridger Walker, seguramente entrará al Libro de Records Guinnes por esta distinción y menciones en las películas o comics de Marvel, al ser felicitado por los protagonistas de los Avengers, quienes le han hecho unas promesas increíbles por su valentía.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger “The bravest man on Earth” Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020