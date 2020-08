“El Favorito” de Michelle Obama de cumpleaños

Con un mensaje especial de quién su chico favorito, Michelle Obama, celebra los 59 años de su esposo.

Las redes sociales, estarán muy agitadas hoy por cuenta de Barack Obama,”el favorito de Michelle Obama” en su cumpleaños 59. Y es que la ex primera dama de los Estados Unidos, madrugó a compartir el día en el que nació el primer presidente afroamericano de norteamérica que no será olvidado en la historia. Recordemos que en el año 2016, Hollywood, les hizo una bio película de su primera cita. ‘Michelle & Obama‘, del director Richard Tanne, la cual recreó esa primera cita en 1989 de los entonces jóvenes Barack Obama y Michelle Robinson, quienes se conocieron al trabajar una oficina de abogados. Mostrándola a ella como la impulsadora del líder y haciéndole ver otra visión del mundo.

Hoy que Barack Obama, cumple años, seguramente las cadenas de televisión, programarán la cinta que originalmente se llamó “Southside with You” pero comercialmente en algunos mercados como el latino se promocionó como Michell & Obama, la primera cita.

Happy birthday to my favorite guy. Here’s to all the good days, blue skies, and new adventures to come. 😘 pic.twitter.com/mxrnNSvJBn

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2020