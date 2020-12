Durante una entrevista este jueves en Caracol Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió respeto a Vanessa de La Torre, luego de que la periodista hiciera un comentario sobre los hechos delincuenciales que han pasado en los últimos días en la capital del país.

Claudia López tenía las ‘intensiones’ de aclarar ese comentarios que había hecho en días pasados en el que estigmatiza a los venezolanos, explicando el motivo por el cual han incrementados los hurtos y los crímenes en la ciudad.

Mientras López daba las razones, la periodista ‘metió la cucharada’ para decirle: “A mí me sorprende honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, del que sale a protestar, que todas estas cosas que la conmueven profundamente lo que ocurrió con los muchachos en septiembre…”.

Y la periodista remató con este comentario: “me sorprende un montón porque es casi diciendo que la violencia de los venezolanos es peor que la violencia de los colombianos”, dijo Vanessa de La Torre.

Al escuchar lo anterior, Claudia López le dice: “No, yo no estoy diciendo casi nada de eso, Vane, y yo te pido respeto y que no pongas palabras que yo no he dicho”.

Ante la molestia, Claudia López finalizo diciendo que la ciudad recibe a los migrantes “con todo el amor y con todo el afecto”, y enfatizó que le sigue pareciendo preocupante las cifras de hurtos en Bogotá.

“Eso no es normal, eso tenemos que preguntarnos por qué pasa y no pasa por una nacionalidad u otra, pasa por la indocumentación, pasa por la ilegalidad (…)” puntualizó la mandataria.