Daniella Álvarez revela tratamiento de amputación

No todo es sonrisas en la vida de Daniella Álvarez después de la amputación que sufrió hace dos meses.

La reina, modelo y presentadora Daniella Álvarez, compartió un secreto de su nueva vida y es el tratamiento médico que lleva después que hace dos meses sufriera una amputación de una de sus piernas. Con el mensaje de “nunca se imaginó que estaría tan medicada, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia”, reveló que toma medicamentos que por el momento la mantienen estable. En una amena charla radial en la FM no dejó nada al azar de lo que vive cada día y se siente acompañada por sus familiares.

Daniella, afirmó: “poco a poco irán bajando estas dosis pero lo que sí les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar Feliz!”. En su instagram, la bella colombiana no tuvo reparos en mostrar todo lo que debe tomar “24 pastillas y en las mañanas deben inyectarle una sustancia para mantenerla sin coagulación de su sangre y evitar que se le vayan a formar trombos que pondrían en riesgo su vida”. Algunos de los medicamentos le producen estar somnolienta en horas del día.