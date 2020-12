A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá mostró por el duro momento que se encuentra pasando, Claudia López informó que tiene a su mamá, María del Carmen, hospitalizada.

Con una fotografía en la que salía visitando a su mamá en el hospital, López confirmó que su mamá no tiene covid, pero no detalló el motivo por el cual está internada.

“De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil. Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante. Dios dame fortaleza y sabiduría”, con este mensaje acompañó la postal.