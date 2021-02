Una increíble historia familiar que involucra el rapto de un menor en el año 1987, en el barrio Minuto de Dios de Bogotá, se volvió viral en medios de comunicación local; pues luego de 32 años -el que había sido raptado- fue encontrado por su hermano en Noruega.

De acuerdo a la historia publicada en El Tiempo, el día en el que el menor fue raptado -para ese entonces iba a cumplir 3 años-, un hombre se acercó al andén de su casa -donde estaba jugando- y le dijo que si iba con él a la tienda a comprar dulces, en niño accedió, se fue con él y no volvieron a saber nada de su paradero.

El hermano del menor -quien lo encontró 32 años después en Noruega- manifestó para el medio citado que fue testigo de todo lo que había ocurrido, pues se encontraba en ese momento en la ventana pero no le pareció extraña la situación, debido a que el hombre que se había llevado a su hermanito era un compañero de trabajo de su padrastro.





Cuando la madre se enteró que su hijo no regresaba, inició una intensa búsqueda pero no encontraban al menor y las cosas se hacían más complejas porque de acuerdo al medio citado, el niño no tenía registro civil ya que había nacido en la casa. La mujer temía poner una denuncia, debido a que su pareja -padrastro de los menores- no la trababa bien y le tenía miedo.

El hombre que raptó al menor reapareció después de 7 años

De acuerdo a El Tiempo, en 1994 reapareció el hombre que había raptado al menor y le confesó todo a la madre. Reveló que había sido su pareja -padrastro del niño- quien le ordenó raptarlo y le contó además, que se lo había llevado para Estados Unidos y que estaba con una familia adinerada

Tras semejante noticia, la mujer no perdió la esperanza de que su hijo regresara o se comunicada algún día con ella; el hermano del menor que vio todo, creció y a la edad de 24 años -en 2007- viajó a Estados Unidos por temas laborales con el anhelo de buscar a su hermano raptado, informó el medio citado.

El tiempo seguía transcurriendo y no habían noticias del menor, hasta que la familia se dio cuenta que el hombre que lo había raptado falleció y las esperanzas de encontrarlo se vinieron abajo, pues era la única persona que les podía dar información.

El día en que les cambió la vida

En el año 2018, el hermano del raptado recibió un correo de una empresa de ADN, según la información brindada al medio citado; el mensaje electrónico daba cuenta de unos kits de ADN que estaban regalando a personas que tuvieran algún desaparecido, y tras contar su historia, fue merecedor de uno de ellos.

El hombre que tenía 37 años se hizo una prueba a la espera de que sirviera para encontrar a su hermano en algún lugar del mundo. Y así fue, después de año y medio recibió un mensaje por correo de su hermano diciéndole que estaba en Noruega y que esa prueba decía que eran familia.

Le contó que había sido adoptado en un orfanato de Colombia a los cuatro años y que le habían dicho que no tenía padres, pues le dijeron que lo habían abandonado en la calle. Tras un intercambio de fotos e información, el hermano que lo había estado buscando durante tanto tiempo supo que era él, su hermanito que había sido raptado en los años 80 en su propia casa en Bogotá.

Luego de contarle la noticia a su madre, él decidió viajar a noruega el 2 de enero de 2020 para por fin reencontrarse con su hermano y el 7 de enero del mismo año regresaron a Colombia para estar con toda la familia y verse con su madre después de 32 años.

